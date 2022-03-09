Instagram приховує російські акаунти для користувачів з України

Компанія Meta, якій належать Facebook та Instagram, оголосила про нові заходи, які мають захистити користувачів.

Компанія приховуватиме підписників, активніше маркуватиме російську пропаганду та обмежуватиме її поширення.

Зокрема, в Instagram будуть приховувати деталі про кількість підписників та підписок у приватних облікових записів з України та Росії.

– Це означає, що люди, які підписалися на приватні акаунти в Україні та Росії, більше не зможуть бачити, хто ці облікові записи читає або хто на них підписаний. Ми також не показуємо ці облікові записи в читачах чи списках інших людей, а також у нашій функції “взаємних підписок”. Ми повідомили приватні облікові записи в Україні та Росії про цю зміну, – зазначили у Мета.

Instagram маркуватиме російські державні медіа при поширенні посилань на їхнє повідомлення. Крім того, такі матеріали будуть менш пріоритетними під час показу на головній стрічці та в Stories.

Також відео від російських державних медіа не потраплять до рекомендацій сервісу Reels.

До речі, 4 березня Росія заблокувала Facebook через “дискримінацію російських ЗМІ”.