Втратити телефон – доволі неприємна річ, тим паче, сьогодні у кожного з нас у смартфоні зберігається важлива та конфіденційна інформація.

Як самостійно знайти телефон по IMEI-коду – читайте в нашому матеріалі.

Що таке IMEI-код

Це абревіатура, яка розшифровується як International Mobile Equipment Identifier, що в перекладі означає міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання.

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Загалом, це унікальний номер кожного смартфона в форматі GSM. При підключенні, IMEI-код автоматично передається оператору мобільного зв’язку.

Тому, якщо у ваш телефон, який ви загубили чи у вас його вкрали, вставлять іншу SIM-картку і зроблять дзвінок, правоохоронці зможуть знайти ваш пристрій по IMEI.

Також цей 15-значний код дозволяє дізнатися модель пристрою, чи знаходиться телефон у розшуку та багато іншої інформацію.

IMEI-код зазвичай вказується:

на наліпці на корпусі нового телефона;

на батареї пристрою або під нею;

на коробці або у гарантійному талоні.

Аби дізнатися свій IMEI також можна набрати комбінацію *#06# і на екрані з’явиться код.

Як знайти телефон за IMEI-кодом

Знайти загублений телефон можна самостійно за допомогою спеціальних сервісів в інтернеті або через різні додатки і програми для операційних систем.

Сьогодні є кілька варіантів, як відстежити втрачений смартфон за серійним номером. Головне, аби на момент втрати, смартфон був увімкненим і на ньому активований GPS.

За допомогою Google

Можна відстежити телефон по IMEI через інтернет, якщо мобільний прив’язаний до аккаунту Google:

Перейдіть в особистий кабінет облікового запису Google. На головній сторінці знайдіть функція Пошук телефону, далі натисніть Приступити. Виберіть свій пристрій. На карті ви побачите приблизне місце розташування вашого мобільного.

Якщо ви втратили iPhone, його теж можна знайти по IMEI. Але важливо, аби на момент втрати була активована функція Знайти iPhone. Отож, аби знайти загублений iPhone

зайдіть з комп’ютеру на сайт icloud.com

введіть дані для доступу – пароль і Apple ID.

На екрані ви побачите місцезнаходження свого телефона та зможете відслідкувати його рух. Також сервіс дозволяє заблокувати іPhone.

Але у разі крадіжки мобільного, рекомендуємо звернутися в правоохоронні органи та написати заяву. Також обов’язково вкажіть унікальний ідентифікаційний номер IMEI мобільного, аби поліції було легше знайти смартфон.