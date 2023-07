Ілон Маск анонсував зміни логотипу Twitter: замість птаха – символ Х

Ілон Маск анонсував зміни логотипа соцмережі Twitter – замість блакитної пташки на білому тлі буде символ X, у стилі інших корпорацій мільярдера. Про це глава Tesla розповів у своєму сервісі.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023