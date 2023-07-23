Ілон Маск анонсував зміни логотипу Twitter: замість птаха – символ Х

Ілон Маск анонсував зміни логотипа соцмережі Twitter – замість блакитної пташки на білому тлі буде символ X, у стилі інших корпорацій мільярдера. Про це глава Tesla розповів у своєму сервісі.

– Скоро ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма пташками, – заявив Маск.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Через деякий час він показав, які зміни чекають на сервіс. Серед іншого, точно зміняться логотип і дизайн – символ X має футуристичний вигляд і водночас легко читається. Саме він замінить усім відомого синього птаха, який багато років красувався на екрані користувачів.

Від моменту придбання сервісу в жовтні 2022 року, Маск поступово переробляє Twitter під свої погляди й інтереси. Наприклад, він скоротив витрати, звільнивши до 50% співробітників компанії, потім зробив синю галочку верифікації доступною для всіх.

Ще у квітні цього року Ілон стверджував, що компанія перестала йти в мінус, і сподівався на прибуток уже до літа. Однак, на тлі появи Threads, реклама Twitter впала на 50%, що натякає на повернення збитків. У будь-якому разі, нове дітище від Meta створює серйозну конкуренцію для соцмережі Маска.