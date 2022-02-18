Довгоочікувана гра Horizon Forbidden West стала доступною для гравців. У мережі також з’явилися перші геймплейні ролики, які покажуть всю красу проєкту.

Відомо, що Horizon Forbidden West розроблялася ексклюзивно для консолей Sony – PS5 та PS4. Пограти у неї зможуть далеко не всі. YouTube з’явилися відео з процесом гри на консолях – можна легко порівняти якість графіки на флагманській консолі, та на гаджеті минулого покоління.

Через величезну різницю у продуктивності, на PlayStation 5 розробники змогли показати картинку у всій красі, чого не скажеш про PS4.

Критики позитивно оцінили проєкт ще до офіційного релізу — на Metacritic красується оцінка у 89 зі 100 можливих, заснована на думці 101 ігрових експертів. Аналогічні відгуки й від решти преси – гру хвалять за гарну графіку, опрацьований світ та покращені механіки, які в першій частині були трохи гіршими.

Horizon Forbidden West – це продовження гри Horizon Zero Dawn. Проєкт позиціюють як екшен у відкритому світі, де всі події відбуваються у далекому майбутньому. Тут панують роботизовані тварини, які дуже нагадують динозаврів та інших істот, що жили мільйони років тому на Землі. Гравцям дадуть відчути себе у шкурі мисливця з племені Нора – Елой.