HD Rezka та інші: в Україні заборонили низку медіасервісів за зв’язок із РФ

В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів за зв’язок із Росією. Серед них – популярні сайти, на яких поширювався розважальний контент.
Які медіасервіси заборонили в Україні
Список заборонених ресурсів із розважальним контентом налічує 22 сервіси. Рішення ухвалила Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.
Тепер українці не зможуть законно користуватися такими медіасервісами:
- 24ТВ;
- Амедіатека;
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- KINOGO;
- Кінокрад;
- Кіноточка;
- KinoZapas;
- Kion;
- Viju;
- ГідОнлайн;
- Лайм HD TV;
- Смотрешка;
- Триколор Кіно і ТБ онлайн;
- Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно.
Причина блокування цих сервісів в Україні – невідповідність структури власності суб’єктів і спрямованість на територію та аудиторію Росії.
Також різні українські компанії та державні органи будуть проінформовані про таке рішення з подальшим вжиттям заходів. Навіть міжнародні платіжні системи можуть відреагувати на заборону сервісів в Україні.
Примітно, що не лише ці медіасервіси тісно пов’язані з РФ – нещодавно стало відомо, що сайт бойовиків ХАМАСу розміщений на російському хостингу. Сторінка в мережі була зареєстрована ще 2017 року і відтоді підтримується.
Джерело: Національна рада України з питань телебачення на радіомовення