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HD Rezka та інші: в Україні заборонили низку медіасервісів за зв’язок із РФ

9 Листопада 2023, 18:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Телевізор
Джерело: Unsplash

В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів за зв’язок із Росією. Серед них – популярні сайти, на яких поширювався розважальний контент.

Які медіасервіси заборонили в Україні

Список заборонених ресурсів із розважальним контентом налічує 22 сервіси. Рішення ухвалила Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Тепер українці не зможуть законно користуватися такими медіасервісами:

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  • 24ТВ;
  • Амедіатека;
  • Baskino;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • KINOGO;
  • Кінокрад;
  • Кіноточка;
  • KinoZapas;
  • Kion;
  • Viju;
  • ГідОнлайн;
  • Лайм HD TV;
  • Смотрешка;
  • Триколор Кіно і ТБ онлайн;
  • Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно.

Причина блокування цих сервісів в Україні – невідповідність структури власності суб’єктів і спрямованість на територію та аудиторію Росії.

Також різні українські компанії та державні органи будуть проінформовані про таке рішення з подальшим вжиттям заходів. Навіть міжнародні платіжні системи можуть відреагувати на заборону сервісів в Україні.

Примітно, що не лише ці медіасервіси тісно пов’язані з РФ – нещодавно стало відомо, що сайт бойовиків ХАМАСу розміщений на російському хостингу. Сторінка в мережі була зареєстрована ще 2017 року і відтоді підтримується.

Джерело: Національна рада України з питань телебачення на радіомовення

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