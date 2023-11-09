HD Rezka та інші: в Україні заборонили низку медіасервісів за зв’язок із РФ

В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів за зв’язок із Росією. Серед них – популярні сайти, на яких поширювався розважальний контент.

Які медіасервіси заборонили в Україні

Список заборонених ресурсів із розважальним контентом налічує 22 сервіси. Рішення ухвалила Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Тепер українці не зможуть законно користуватися такими медіасервісами:

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24ТВ;

Амедіатека;

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Кінокрад;

Кіноточка;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV;

Смотрешка;

Триколор Кіно і ТБ онлайн;

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно.

Причина блокування цих сервісів в Україні – невідповідність структури власності суб’єктів і спрямованість на територію та аудиторію Росії.

Також різні українські компанії та державні органи будуть проінформовані про таке рішення з подальшим вжиттям заходів. Навіть міжнародні платіжні системи можуть відреагувати на заборону сервісів в Україні.

Примітно, що не лише ці медіасервіси тісно пов’язані з РФ – нещодавно стало відомо, що сайт бойовиків ХАМАСу розміщений на російському хостингу. Сторінка в мережі була зареєстрована ще 2017 року і відтоді підтримується.

Джерело: Національна рада України з питань телебачення на радіомовення