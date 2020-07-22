Новинка OnePlus Nord, презентація якої яка відбулася онлайн, стала альтернатривним варіантом попереднім флагманським моделям компанії.

Смартфон оснащено шістьома камерами, однак без гарантій на високу ударо- та водостійкість.

Факти ICTV розповідають про характеристики OnePlus Nord, ціни та можливу дату появи в Україні.

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Характеристики

Екран OnePlus Nord – Fluid AMOLED діагоналлю 6,44 дюйма, займає майже 87% всього смартфона.

Розробники представили дві моделі – зі 128 та 256 ГБ флеш-пам’яті, без можливості встановлення додаткових карт пам’яті. Акумулятор ємністю 4115 мА.

Основну камеру смартфона зробили четверною (48-Мп), а подвійна селфі-камера (32-Мп) врізана у лівий верхній кут екрану.

Моделі OnePlus Nord було представлено у двох кольорах: Blue Marble (бірюзовий) і Gray Onyx (чорний).

Ціни та поява в Україні

Вартість OnePlus Nord, як і решти моделей, залежить від обсягів пам’яті.

версія 128 Гб – €399;

версія 256 Гб – €499.

Експерти зауважили, що порівняно із попередніми флагманами компанії OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, ціна на новинку набагато нижча.

Можливо, це пов’язано із тим, що розробники не дали жодних сертифікованих гарантій на захист OnePlus Nord від ударів, пилу та води.

У Європі продаж OnePlus Nord розпочнеться 4 серпня. У списку країн України немає, тому офіційно смартфон продаватися, ймовірно, не буде.

Spotify в Україні

Про офіційну появу музичного сервісу Spotify на українському ринку стало відомо 15 липня.

Музичний стрімінговий сервіс доступний для завантаження на пристроях Apple та Android.

В українському App Store вже можна скачати Spotify і цілий місяць слухати музику безкоштовно.

Джерело: OnePlus

Фото: OnePlus