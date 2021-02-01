Нанотехнологічний стартап Neuralink підприємця Ілона Маска, який розробляє інтерфейс для підключення мозку до комп’ютера, успішно імплантував в мозок мавпи чип — після цього вона нібито стала здатна грати у відеоігри за допомогою “сили думки”.

Про це бізнесмен Ілон Маск повідомив під час спілкування в чаті в додатку Clubhouse.

– У нас є мавпа з бездротовим імплантом в черепі з крихітними проводами, яка може грати у відеоігри за допомогою свого розуму, – сказав підприємець.

Ілон Маск зазначив, що вживлений імплант непомітний, а мавпа “щаслива”. Також він пообіцяв найближчим часом показати відео з мавпами, які грають у відеоігри.

У компанії Neuralink розраховують на те, що згодом піддослідні мавпи гратимуть один з одним в інтелектуальний пінг-понг.

За словами Маска, ця технологія допоможе людям, які зазнали травм мозку та хребта, компенсувати втрачені можливості за допомогою імплантованого чипа.

Neuralink — американська компанія, яка займається розробкою мозкових імплантатів. Створена за участі Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році, її представили загалу у березні 2017 року.

Компанія працює над нейроінтерфейсом, який зможе допомогти людям з ураженнями нервової системи обійти накладені обмеження людської природи: рухатися після травми хребта або бачити й чути попри пошкодження головного мозку.

SpaceX

Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із рекордною кількістю супутників в рамках місії Transporter-1.

На борту ракети знаходилися 143 супутники: 133 комерційних і державних супутника, а також 10 апаратів Starlink.