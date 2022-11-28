Видання TIME визнало гру God of War Ragnarök найкращою грою 2022 року. Її головний конкурент Elden Ring опинився лише на четвертому місці.

Так, редакція журналу зробила добірку найкращих ігор, які вийшли 2022 року. До списку потрапили проєкти різних стилів і жанрів – від хорорів до олдскульних аркад.

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На другому місці розташувалася гра Horizon: Forbidden West, яка також мала всі шанси здобути золото. Всі ігри з широкого списку отримали позитивні відгуки як від критиків, так і від геймерів. Примітно, що переможець God of War Ragnarök вийшов лише 9 листопада 2022 – геймери чекали продовження чотири роки, і залишилися задоволеними.

Топ-10 найкращих ігор 2022 року за версією TIME:

God of War Ragnarök Horizon Forbidden West The Quarry Elden Ring Stray The Last of Us Part I Sifu Resident Evil Village: Shadows of Rose LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Нагадаємо, що перемога у 2021 році дісталася Metroid Dread, який був доступний лише на приставках Metroid Dread.

Всі проєкти зі списку заслуговують на увагу, чого не скажеш про дешеві ігри в Steam. Величезна кількість робіт можуть розчарувати, і левова частка з них – платні. Як повернути гроші за гру в Steam, можна дізнатися на Фактах ICTV.