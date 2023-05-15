Google навчить пошукову систему виявляти фейкові фото та знімки, створені за допомогою штучного інтелекту. Це дуже актуальне рішення на тлі популярності сервісів із ШІ.

Перша функція називається Про це зображення. Вона відображатиме додатковий контекст. Наприклад, натиснувши на знімок, користувач дізнається, на яких сайтах відображався знімок. За заявою Google, це допоможе з’ясувати першоджерело і справжність фото, якщо воно було в новинах надійних ЗМІ.

У Google також навчать пошукову систему позначати знімки, які генерують сервіси з ШІ. Ба більше, компанія домагається, щоб інші сервіси робили так само. Наприклад, так змусять зробити сервіси Midjourney і Shutterstock, з якими співпрацює корпорація.

Google – не перша компанія, яка зайнялася перевіркою справжності знімків. Наприклад, у Microsoft є сервіс, який гарантує первозданність фотографій без видозмін від моменту знімання до відправлення.

Раніше один із творців штучного інтелекту Джеффрі Гінтон звільнився з Google і повідомив про небезпеку своєї розробки. Він заявив, що системи на кшталт ChatGPT дуже швидко розвиваються, і скоро зрівняються за розумом із людиною. Цілком можливо, що в майбутньому подібними технологіями можуть скористатися для поганих намірів.