В Україні не збираються забороняти чи блокувати месенджер Telegram.

Про це повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

Вона нагадала, що чинний закон Про медіа дає Україні можливість зв’язуватися з платформами із пропозицією про співпрацю.

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Проте, якщо Youtube та Facebook реагують на звернення Нацради і навіть інколи видаляють шкідливий чи дискримінаційний контент, то Telegram ігнорує їх.

– Щодо Telegram, то ми їм написали лист у серпні з приводу звернення до нас одного зі споживачів контенту, а другий лист відправили з проханням про співпрацю з платформою. Там була єдина електронна адреса, на яку ми це відправляли, і ніхто відтоді ніяк не реагує, – розповіла Герасим’юк.

Коментуючи поширення шкідливого контенту у Telegram, голова Нацради згадала досвід Бразилії.

Там месенджеру поставили вимогу: якщо вони не будуть реагувати та виходити на діалог, суд може розглянути питання про блокування.

– І після цього нібито Дуров чи хтось із його команди звернулися до президента країни, тож у такий спосіб це питання розв’язано. Тому я якраз і схиляюся до напрямку виходу на діалог, але наразі наші листи не мають жодної реакції, – зауважила Ольга Герасим’юк.

Голова Нацради звернула увагу на ще одну проблему: у Telegram з’являються канали, які маскуються під офіційні.

– Нещодавно була така історія, коли раптом поширилося повідомлення, що створюється Telegram-канал місцевих громад, на ньому ще й стояв логотип Нацради. Ми про цей фейк повідомили публічно, щоб люди про це знали, але поки що жодних інших інструментів, окрім як працювати публічно, у нас немає, – сказала вона.