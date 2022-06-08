Російську радіостанцію Комерсант FM зламали – слухачі могли насолодитися гімном України. Представники радіо вже відреагували на інцидент і закликали відмовитися від прослуховування.

Інформація про злом радіостанції з’явилася в мережі — користувач Twitter зафільмував на відео відтворення національного гімну України після підключення до Комерсант FM.

КоммерсантФМ взломали и сейчас в прямом эфире играет гимн Украины!!! pic.twitter.com/kmqoqoDxQd — голубева (@greenlightoff) June 8, 2022

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Хакери проявили креативність — крім гімну, слухачі отримали можливість оцінити пісню Нам не нужна война у виконанні гурту Ногу звело, а також легендарну Hey, Hey, Rise Up!, яку Pink Floyd записав разом з українським музикантом Андрієм Хливнюком.

Представники радіо заявили, що в усьому виною хакерська атака, і незабаром виправлять неполадки.

– Шановні підписники! Радіостанція зазнала хакерської атаки. Слухайте наш ефір у радіоприймачах та YouTube. Мовлення в інтернеті незабаром буде налагоджено, – заявили в Комерсант FM.

Відоме хакерське угруповання Anonymous вже відреагувало на інцидент. Їхня відповідь дала зрозуміти, що експерти зі злому можуть бути причетні.

Російська музика на українському радіо незабаром може опинитися під забороною. Наприкінці травня з’явився законопроєкт, який передбачає заборону відтворення творчості російських музикантів. Зміни також дозволять збільшити кількість україномовної музики в ефірі до 40% та програми українською мовою – до 75%.