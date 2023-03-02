Під час користування на наших смартфонах зберігається безліч різноманітної інформації, файлів та документів. Ми навіть можемо не помічати їх, адже вони зберігаються в оперативній чи вбудованій памʼяті.

Аби смартфон завжди працював швидко та не гальмував, фахівці радять регулярно проводити генеральне очищення свого пристрою.

Факти ICTV дізнавалися, як професійно почистити памʼять телефона Samsung.

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Генеральне прибирання: як почистити Samsung

Спершу варто зʼясувати, яка буває памʼять на смартфонах Samsung. Загалом існує три види пам’яті:

оперативна – відповідає за продуктивність смартфона, відповідно, чим її більше, тим швидше та ефективніше працює пристрій в режимі багатозадачності;

– відповідає за продуктивність смартфона, відповідно, чим її більше, тим швидше та ефективніше працює пристрій в режимі багатозадачності; вбудована – саме тут зберігаються ваші дані (додатки, музика, відео, електронні книги, фото тощо). До речі, саме тут розташована операційна система з усіма файлами;

– саме тут зберігаються ваші дані (додатки, музика, відео, електронні книги, фото тощо). До речі, саме тут розташована операційна система з усіма файлами; розширювана – це карта памʼяті, яку можна вставити в телефон, щоб зберігати ще більше файлів.

На офіційному сайті Samsung зазначають, що оперативну пам’ять потрібно регулярно чистити. Саме тоді телефон працюватиме швидко, без збоїв та глюків.

– Пам’ять — і вбудована, і розширювана – з часом засмічується непотрібними даними. Переповнені сховища можуть ускладнювати роботу пристрою в цілому — і тоді ваш телефон почне гальмувати. Саме тому і потрібно регулярно чистити пам’ять, – зазначають на сайті Samsung.

Як почистити оперативну памʼять на Samsung

Спершу варто наголосити, що коли ви видаляєте якийсь додаток, його дані все одно залишаться в пам’яті пристрої. Тому, аби дійсно почистити свій Samsung, користуйтесь покроковою інструкцією:

Відкрийте Налаштування та оберіть там Програми (менеджер програм). Знайдіть програму, які хочете видалити та натисніть на неї. Паралельно, в меню оберіть категорію Пам’ять або Сховище та клацніть Очистити дані. Потім поверніться до попередніх налаштувань та натисніть Видалити, а потім кнопку ОК.

Таким чином ви видалите не просто додаток, а й усі його дані.

Якщо видаляти додаток ви не хочете, але він все одно займає багато місця у памʼяті, радимо очистити кеш.

– Кеш – це дані браузерів, карт, месенджерів, соцмереж та інших додатків, які завантажуються під час використання та постійно накопичуються.

До речі, телефони Samsung мають чудо-здібність: увесь непотрібний кеш можна видалити одним разом! Вам необхідно:

Перейти у Сховище або Про телефон.

або Там обрати пункт Очистити пам’ять або Очистити кеш.

От і все! Ви одним махом позбулися усього непотрібного сміття та очистили ваш смартфон!

Якщо ви хочете ще більше полегшити життя своєму смартфону Samsung, радимо видалити усі непотрібні файли. Наприклад, однакові фото чи відео, дублікати документів тощо.

Позбутися від цього сміття можна двома способами:

сидіти та переглядати усю галерею, видаляючи непотрібні фото й відео;

завантажити на смартфон додаток Duplicate Files Fixer, який просканує пам’ять смартфона і знайде однакові фото, відео.

З іншими папками доведеться розбиратися лише власноруч. Хоч це і займе немало часу, але результат ви відчуєте одразу – смартфон буде просто літати!

Після такого ретельного прибирання залишається лише одне – перейти у папку Кошик та очистити її.

Як перевірити, скільки вільного місця залишилося у сховищі?

На більшості пристроїв обсяг сховища можна подивитися в додатку Мої файли (він знаходиться в меню, в папці Samsung). Там ви побачите цифри: перша – відображає скільки зайнято, друга – який всього обсяг сховища.