Інформатор Френсіс Гауген, яка восени 2021 року злила тисячі сторінок корпоративних документів Facebook, вдруге дала свідчення перед Конгресом. Але замість більш детальної розповіді про негативний вплив Facebook на суспільство, Гауген дала рекомендації про те, як розв’язати проблеми, створені платформою.

Інформатор дала інформацію про безліч нещодавно введених заходів щодо реформування спірної системи, яка блокуватиме небажаний контент у соцмережах. І республіканці, і демократи зацікавлені у просуванні реформи, але вони можуть вирішити, який саме контент порушуватиме політику сервісів.

Член Палати представників США Том Малиновскі заявив, що робота Конгресу з регулювання технологій була значною мірою припинена через Джо Байдена та його передвиборчого плану Build Back Better.

– Сьогоднішнє слухання – сигнал, що реформа буде першочерговим завданням до наступного року. Використовуючи свої рекомендаційні алгоритми, компанії, які працюють у соціальних мережах, створили ідеальну машину для доведення людей до політичних крайнощів і навіть насильства, — заявив Малиновський.

Однак деякі правозахисники побоюються, що будь-які зміни в цій системі можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Третє слухання відбудеться вже наступного тижня. У будь-якому випадку, Конгресу США потрібно знайти вихід із ситуації — влада має контролювати контент, який публікується на соцмережах, при цьому не обмежуючи свободу слова користувачів.

Нагадаємо, що весь скандал розпочався після зливу тисячі корпоративних документів Facebook, які оприлюднила колишня співробітниця соцмережі – Френсіс Гауген. Саме вона сприяла появі Facebook Papers – скандалу, який розкрив усі таємниці сервісу.