Fortnite: чим завершився другий розділ гри з Джонсоном

Фінал другого розділу онлайнової відеогри Fortnite, розробленої американською компанією Epic Games, показав бійку персонажа Дуейна Скелі Джонсона та врятованого ним головного героя відео – агента Джоунса з силами королеви Куби.

Вони перевернули острів, закривши портал для інопланетян королеви, а згодом вирушили на базу Ордена Петлі.

Гравці пройшли за Засновником, у результаті опинившись в океані якраз у той момент, коли острів почав перевертатися, викликавши цим гігантське цунамі.

У заключній частині івента цунамі накрило гравців, відключивши їх від гри. Потім почалися технічні роботи перед запуском третього розділу Fortnite.

Після запуску оновлення в грі з’являться механіка ковзання, гачок-кішка, вигляд Людини-павука, нова карта і покращена руйнівність завдяки двигуну Unreal Engine 5.

Fortnite – це безкоштовна гра в жанрі королівська битва з безліччю ігрових режимів. 5 грудня у Fortnite минув івент Фінал, який завершив другий розділ гри та започаткував третій.

Компанія Sony опублікувала список найпопулярніших ігор для PlayStation 5. Вихід консолі відбувся рік тому і компанія вирішила порадувати своїх фанатів докладною статистикою.

Генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Раян заявив, що за цей період було випущено понад 360 ігор для консолі, а власники PS5 провели понад 4,6 млрд годин перед моніторами та телевізорами.

Блогери за допомогою PS5 транслювали понад 26 млн годин контенту, і за словами Раяна, кількість ігор помітно збільшуватиметься з часом.

Наприклад, сам розробник консолі Sony Interactive Entertainment планує випустити щонайменше 25 нових проектів найближчим часом.