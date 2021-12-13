Віце-президент з доповненої та віртуальної реальності в Meta Ендрю Босуорт вважає, що дезінформація щодо Covid-19 – це проблема користувачів, а не соцмережі. Відомий програміст захищає соцмережу Марка Цукерберга.

Багато користувачів мережі та громадських діячів заявляли, що Facebook та інші соціальні мережі відіграли значну роль у відмові від вакцинації та поширенні дезінформації з приводу вакцин.

– Йдеться про тих, хто вирішує вірити чи не вірити у щось. Саме вони вибирають — ділитися чи не ділитися інформацією чи думкою. Але я не говоритиму, що у них немає права висловлювати свою думку тільки тому, що мені вона не подобається, – заявив Босуорт.

Технічний експерт додав, що саме Facebook запустила одну з найбільших кампаній із поширення правдивої інформації про Covid-19. На його думку, вірити в цю інформацію чи ні – вибір людини, а не соцмережі.

– Люди роблять вибір — прислухатися до цієї інформації або покладатися на менш авторитетну інформацію, яку розповсюджують друзі та сім’я, – додав співробітник Facebook.

Відомо, що Босуорт у 2022 році стане технічним директором Meta та відповідатиме за роботу всієї технічної складової Facebook та інших соцмереж.

У компанії Meta є й інші проблеми – Instagram звинуватили у просуванні наркотиків серед дітей та підлітків. Так, експерти створили фейкові облікові записи для користувачів 14-16 років, за допомогою яких швидко знайшли магазин наркоторговців – соцмережа ніяк не перешкоджала пошукам заборонених речовин.