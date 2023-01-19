У соціальних мережах Facebook і Instagram можуть зняти заборону на поширення медіаконтенту з оголеними жіночими грудьми. Наглядова рада компанії Meta закликала переглянути правила, оскільки публікації з чоловічими грудьми дозволені.

У рішенні від 17 січня група вчених, політиків та журналістів, які консультують компанію щодо її політики модерації контенту, рекомендували Meta змінити свій стандарт спільноти щодо оголеного тіла та сексуальної активності дорослих – щоб він керувався чіткими критеріями, що відповідають міжнародним стандартам прав людини.

Таке рішення було ухвалене після публікацій американської трансгендерної пари в Facebook. Вона позували топлес, але з прикритими сосками. У підписах до постів йшлося про охорону здоров’я транссексуалів і збір грошей на операцію, проте Meta заблокували публікації.

Зараз дивляться

Пара оскаржила рішення про цензуру і компанія відновила пости. Наглядова рада виявила, що політика Meta ґрунтується на бінарному погляді на стать і розрізненні між чоловічим і жіночим тілом. Тому правила проти сосків не зовсім зрозумілі.

Тепер компанія повинна буде ухвалити правила, які стануть єдиними для всіх. На відповідь наглядовій раді у Meta є 60 днів.