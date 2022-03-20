Компанія Epic Games пожертвує прибутки з однієї з найпопулярніших відеоігор Fortnite на допомогу Україні.

Так, сьогодні у проєкті стартує новий ігровий сезон – за перші два тижні всі гроші підуть на гуманітарну допомогу нашій країні. Благодійна акція компанії триватиме з 20 березня по 3 квітня, і включає всі внутрішньоігрові покупки за реальні гроші, підписки, подарункові пропуски, косметичні набори та подарункові картки.

Компанія Microsoft також підтримує цю ініціативу і передасть всю виручку Україні від гравців Fortnite на консолях Xbox.

Так, кошти будуть передані декільком різним організаціям – Direct Relief, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячому фонду ООН та Світовій продовольчій програмі. Найближчим часом список організацій поповниться.

Epic заявляє, що надсилатиме кошти цим організаціям якнайшвидше.

Нагадаємо, що інші ігрові компанії фінансово підтримують Україну у війні з Росією, а також відмовляються надавати послуги країні-агресору. Так, свої обмеження запровадили великі корпорації для жителів РФ – Ubisoft, EA Games, Epic Games, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red, Microsoft та Amazon. Навіть бібліотеки Steam, GOG та Epic Games не хочуть співпрацювати з убивцями.