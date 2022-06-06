6 червня компанія Apple відкрила захід WWDC 2022 – конференцію для розробників, де традиційно представляють технічні новинки для пристроїв компанії.

Найбільше уваги приковує нова ОС для iPhone – iOS 16. Новинка стане доступною вже у вересні, відразу після презентації довгоочікуваних iPhone 14.

Серед головних змін – екран блокування. Тепер його можна кастомізувати – це стосується циферблату, шрифтів, анімацій, стилів, а також фільтрів.

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Apple також пропонує свої стилі для кастомізації, але є створення стилю вручну. На екрані блокування з’явилася підтримка віджетів, які можна налаштовувати для додаткової зручності.

Зміни торкнулися й повідомлень – тепер на екрані блокування сповіщення з’являються внизу. Власники iPhone точно оцінять нові живі повідомлення – це схоже на віджети у додатках. Такі повідомлення можуть оновлюватися в реальному часі, що дозволить отримати актуальну інформацію.

Режим Фокусування тепер доступний на вкладках у браузері Safari, повідомленнях та пошті. Зміни також торкнулися програми iMessage – користувачі зможуть редагувати повідомлення, або скасувати їх відправлення.

У iOS 16 з’явилася нова функція перекладу голосу в текст – тепер iPhone записуватиме слова, і при необхідності, озвучуватиме надиктований текст. Нова ОС дозволить розпізнавати текст у відеороликах – що він з’являється на екрані, система розпізнає символи.

Аналогічно і з розпізнаванням об’єктів на фото – функція вже була доступною, але тепер її доопрацювали. Завдяки цьому можна вирізати та переносити окремі об’єкти з фото в інші програми.

Електронні ключі з Apple Wallet можна передавати на інші пристрої за допомогою сервісу iMessage. До цього додали й підтримку Tap-to-pay – можна проводити оплату між двома iPhone. Тепер смартфони Apple можуть стати повноцінними касовими апаратами.

Компанія анонсувала Apple Pay Later – це система кредитування від Apple.

iOS 16 отримає оновлену програму Карти – користувачі зможуть ознайомитися із зупинками за вибраним маршрутом.

Любителі спорту зможуть виводити результати поточних матчів та ігор на екран блокування.

Сімейний доступ дозволить налаштувати новий пристрій для дитини помітно швидше.

У Сімейному доступі з’явиться загальносімейна бібліотека фото – це дозволить помітно швидше обмінюватись знімками.

У iOS 16 з’явиться Перевірка Безпеки – за допомогою її можна захистити свої дані від члена сім’ї або близького кола спілкування, який може зашкодити здоров’ю. Функція дозволить миттєво відключити доступ сім’ї до геолокації, повідомлень та інших особистих даних.

Нова ОС підтримуватиме систему Matter – це унікальний стандарт взаємодії розумних пристроїв. Наприклад, покращиться зв’язок між гаджетами для розумного будинку.

Що стосується аксесуарів для житла, Apple оновила додаток Будинок – він працюватиме швидше з новим інтерфейсом. Додана зручна вкладка для розумних камер, щоб отримати доступ до зображення набагато швидше.

Система CarPlay в iOS 16 кардинально змінилася – пропрацювали інтерфейс та виведення інформації на мультимедіа авто.

Apple попрацювала і над звуком – у бездротових навушниках AirPods просторовий звук використовуватиме TrueDepth-камеру iPhone та iPad.