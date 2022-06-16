Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва на поїзді для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Знімком політичних лідерів поділився голова Укрзалізниці Олександр Камишин.

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Фото привернуло увагу користувачів мережі – його активно обговорюють, а також створюють свої меми.

Реакція мережі на фото Шольца, Макрона та Драгі у поїзді на шляху до Києва – далі у матеріалі.

Залежність Німеччини, Франції та Італії від газу – не лише проблема для Європи, а й причина для глузування. Користувачі мережі показали, як лідери країн буквально не можуть жити без цього палива.

Легендарний образ п’ятого президента Петра Порошенка з ножем у руках уміло чудово вписався у вагон до політиків.

Жарт про трьох хлопчиків, які обговорюють важливі політичні теми у відео на YouTube, сюди дуже гармонійно вписується. Замість дітей тепер Шольц, Макрон та Драгі, які своїми політичними заявами щодо війни нерідко викликають подив у суспільства.

У гарному поїзді без Медведчука нікуди — до трійки приєднався зрадник, який, напевно, нудьгує за своїм золотим вагоном, подарованим Оксаною Марченко.

Чутки про легендарну київську перепічку поширилися і за межами України – навіть лідери інших країн хочуть насолодитися візитівкою Києва. Щоправда, знайти точну виходить не у всіх.

Шольц, Макрон і Драгі шукають перепічку в Києві pic.twitter.com/Lwbnemw0Ms — Старий Пес (@Stary1Pes) June 16, 2022

Приїзд політичної трійки – одна з найголовніших подій четверга. Українці уважно стежать за тим, що відбувається – жінка на задньому фоні знімка уособлює інтерес мешканців нашої країни.

Драгі, Шольц, Макрон їдуть в Україну /// українці: pic.twitter.com/0H2sj6T4Of — Голубовський твіттер (@golubovsky) June 16, 2022

Пропозиції віддати частину України Путіну, заклики до “збереження обличчя” вбивці, а також порожні обіцянки про постачання озброєння – все це відчули на собі самі політики, адже чай у потязі видадуть пізніше за обіцяне, а цукор доведеться розмішувати без ложки, щоб не роздратувати Путіна.