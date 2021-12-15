Співробітниці Tesla та SpaceX звинуватили корпорації Ілона Маска у сексуальних домаганнях на робочому місці. Жінки подали на компанії позови до Верховного суду Каліфорнії.

Це вже другий випадок масових скарг на компанії мільярдера – місяць тому інші співробітниці Tesla звернулися до суду з аналогічними звинуваченнями.

У компанії з виробництва авто щонайменше шість жінок зіткнулися з домаганнями, а у SpaceX – три співробітниці.

У позовах стверджується, що колеги-чоловіки часто роблять непристойні коментарі щодо їхнього тіла або одягу, а також вдаються до образливих дій, таких як улюлюкання та недоречні дотики. Деяким жінкам довелося одягати мішкуватий одяг, щоб прикрити своє тіло.

Також і самого мільярдера звинуватили у жахливій поведінці щодо співробітників Tesla.

– Ілон Маск публікував у Twitter непристойні коментарі про жіночі тіла і насміхався з співробітників, які повідомляють про порушення та проблеми в його компаніях, – каже адвокат Девід А. Лоу, який представляє співробітниць Tesla у суді.

Коли постраждалі повідомляли про проблеми на роботі, їх лише переводили на інше робоче місце. Жінки стверджують, що їхні керівники також поводилися образливо.

Представник SpaceX вже відповіла на звинувачення з боку працівників – президент і головний операційний директор компанії Гвін Шотвелл заявила в листі співробітникам, що корпорація проведе незалежний аудит свого відділу кадрів.

У Tesla поки що не прокоментували цю ситуацію.

Не тільки Маск мав проблеми зі співробітниками своїх компаній – наприкінці жовтня Главу Facebook Цукерберга та його дружину звинуватили у домаганнях. Це зробили колишні співробітники корпорації – пару також звинувачували у затримках видачі зарплати.