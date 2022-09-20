У державному сервісі Дія скоро з’явиться, можливість покупки військових облігацій. Це допоможе профінансувати ЗСУ, а також отримати прибуток із вкладених коштів.

Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Чиновник заявляє, що міністерство працює над впровадженням функції у Дія. Примітно, що кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста.

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– Придбаєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь чи Крим – фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб уже незабаром над кожним із цих міст підняли синьо-жовтий прапор, – заявив Федоров.

За допомогою облігацій в угоді будуть у виграші обидві сторони – Україна отримає фінансування ЗСУ для перемоги над Росією, а громадяни зможуть отримати прибуток із вкладених коштів.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль уже розповідав про переваги військових облігацій. Чиновник заявив, що українці та бізнес вже придбали військових облігацій на 100 млрд грн, і цифра лише збільшуватиметься, враховуючи нові можливості.

Відомо, що незабаром у Дія з’явиться можливість отримання дозволу на вивезення дитини за кордон. Облігації також стануть доступними найближчим часом.