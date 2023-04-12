Американська компанія OpenAI заплатить користувачам чат-бота ChatGPT винагороду за виявлення вразливостей. Мінімальна сума, яку можна отримати – $200, максимальна – до $20 тис.

Програма винагороди впроваджена разом із компанією Bugcrowd Inc., саме вона звертатиме увагу на учасників і перевірятиме їх. Про це йдеться в блозі OpenAI.

Так, за знахідку з низьким рівнем серйозності компанія заплатить $200, далі виплати йдуть більшими, а максимальна становитиме $20 тис.

Збої, за які можна отримати грошову винагороду, включають помилки в ChatGPT, який перебуває на етапі дослідження, а також входи в систему, плагіни, проблеми з оплатою і розкриття даних.

За словами компанії, програма винагороди призначена для підвищення прозорості та співпраці.