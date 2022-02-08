Дія.City – це спеціальний правовий режим, який діє для української IT-індустрії з 2022 року.

Якщо компанія відповідає вимогам режиму, вона може стати резидентом. А це, зі свого боку, передбачає пільгові умови роботи, нову форму взаємодії зі співробітниками – гіг-контракти.

Для того щоб стати резидентом, варто лише приділити 10 хвилин заповненню заявки на офіційному сайті Дія.City.

1. Збір необхідної інформації Для того щоб заповнити заявку, спочатку варто зібрати необхідну інформацію про ваш бізнес. Зауважте, що заявка та додані документи повинні бути написані українською мовою та завірені електронним підписом. Необхідна інформація для заявки: найменування компанії, а також її код з Єдиного держреєстру підприємств;

контакти компанії: телефон та електронна адреса;

ПІБ, дата та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта посадових осіб заявника. Посадовими особами вважаються: керівник, члени виконавчого органу, члени інших органів та головний бухгалтер;

також варто буде надати інформацію про розмір доходу заявника за попередній календарний рік. Важливий момент: на старті варто визначитися, який податок плануєте сплачувати – на прибуток (18%) чи на виведений капітал (ПнВК, 9%). Бо, якщо компанія переходить на ПнВК, доведеться заповнити додаткову заявку, яку передадуть до ДПС.

2. Реєструємося в Дія.City Механізм реєстрації – доволі простий і має кілька варіантів. Для початку переходимо на офіційний сайт Дія.City. Коли ви натиснете на кнопку реєстрації, ресурс запропонує три варіанти авторизації. Проте через Bank ID буде найзручніше. Деяку особисту інформацію портал підтягне автоматично.

3. Заповнюємо заявку в Дія.City Заповнення заявки відбувається за шість кроків. Спочатку система попросить вас заповнити основну інформацію про компанію: найменування компанії та її код;

організаційно-правова форма;

дата реєстрації;

контакти компанії. Потім потрібно поставити кілька відміток: відсутність обставин, які не дозволяють вам зареєструватися у Дія.City;

відповідність вимогам для резидентів Дія.City;

чи належить компанія до стартапів. Далі зі списку обираємо вид діяльності вашої компанії. Серед варіантів: розробка та тестування програмного забезпечення (ПЗ), сюди також входять і комп’ютерні ігри;

видання та розповсюдження ПЗ, зокрема SaaS;

кіберспорт;

навчання комп’ютерній грамотності, програмуванню, тестуванню та технічній підтримці ПЗ;

кібербезпека;

R&D в сфері IT і телеком;

digital marketing та Ads з використанням ПЗ, розробленого резидентами;

постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

робототехніка. Потім переходимо до заповнення інформації щодо уповноваженої особи.