Цього року минає 389 років з дня народження Яна Вермера – нідерландського художника, автора відомої картини Дівчина з перловою сережкою.

У цей день у 1995 році у Національній галереї мистецтв Вашингтону відкрилася виставка робіт Яна Вермера, де була представлена 21 картина з 35 наявних. З цієї нагоди на честь Яна Вермера Google створив святковий дудл.

– Сьогоднішній дудл вшановує нідерландського художника Яна Вермера, видатного художника епохи бароко, який широко вважається одним із найбільших голландських художників усіх часів, – пишуть автори дудлу.

Ян Вермер – що відомо про художника

Ян Вермер народився у Нідерландах у 1632 році. Про його раннє життя відомо небагато, однак, оцінюючи його перші міфологічні картини, історики дійшли висновку, що він хотів стати історичним художником.

У 1650-х роках Вермер почав малювати тонко освітлені інтер’єри з хитромудрою символікою. Цей стиль став його візитною карткою.

Одна з найпопулярніших картин Вермера, Дівчина з перловою сережкою, була створена у 1665 році. Зараз її можна побачити у музеї Мауріцхейс, що у нідерландському місті Гаага.

Серед інших популярних картин митця – Жінка з намистом із перлин, Алегорія католицької віри, Жінка, що пише листа зі служницею тощо.

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