Рішення Національного банку України про заборону показувати курс на табло та обмінниках вже обросло мемами. Зокрема, користувачі соціальних мереж жартома пропонують зробити те ж саме з “шаленими” цінниками на продукти, інакше люди не почали думати, що “все дорого” та “дивувалися” вартості товарів вже на касі при розрахунку.

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Деякі жартують, що актуальний курс долара та євро “скидатимуть в лічку”. Або ж ходитимуть продавці, які відкриють пальто та розкажуть про останні тенденції валютного ринку.

29 липня Національний банк України посилив вимоги до пунктів обміну валют. У НБУ пояснили рішення необхідністю мінімізувати спекуляції на курсах валют.

Зокрема, відтепер інформацію про актуальний курс заборонено виставляти на табло, а всі операції необхідно фіксувати на відеозапис.