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Ціну на долар скинув в “лічку”: рішення НБУ про курс на табло в обмінниках обросло мемами

30 Липня 2022, 09:19
Юля Захарченко редакторка стрічки
Ціну на долар скинув в “лічку”: рішення НБУ про курс на табло в обмінниках обросло мемами
Джерело: Depositphotos

Рішення Національного банку України про заборону показувати курс на табло та обмінниках вже обросло мемами. Зокрема, користувачі соціальних мереж жартома пропонують зробити те ж саме з “шаленими” цінниками на продукти, інакше люди не почали думати, що “все дорого” та “дивувалися” вартості товарів вже на касі при розрахунку.

Зараз дивляться

Деякі жартують, що актуальний курс долара та євро “скидатимуть в лічку”. Або ж ходитимуть продавці, які відкриють пальто та розкажуть про останні тенденції валютного ринку.

29 липня Національний банк України посилив вимоги до пунктів обміну валют. У НБУ пояснили рішення необхідністю мінімізувати спекуляції на курсах валют.

Зокрема, відтепер інформацію про актуальний курс заборонено виставляти на табло, а всі операції необхідно фіксувати на відеозапис.

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