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Цікавлять не лише українці: хакери обрали нову ціль для атаки

1 Вересня 2022, 15:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Цікавлять не лише українці: хакери обрали нову ціль для атаки
Джерело: Unsplash

Хакери намагаються атакувати українські, німецькі та австрійські організації. Зловмисники хочуть зашкодити за допомогою фішингу.

Експерти з кібербезпеки та Cert Ua заявили, що активність хакерів була помічена 30 та 31 серпня. Найчастіше це було розсилання листів з темою Технічне креслення.

Шкоди може завдати не сам лист, а його вміст – в ньому міститься IMG-файл, або CHM-файл. При відкритті документа на комп’ютер або на інший пристрій буде завантажено вірусну програму AgentTesla.

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У Держспецзв’язку заявили, що аналогічне розсилання спаму було зафіксовано й 11 серпня – тоді файли мали назву Договірна документація.

Експерти закликають у жодному разі не відкривати підозрілі листи, і тим більше завантажувати файли, які прикріплені до них. Краще регулярно користуватися антивірусом, щоб не втратити дані чи засоби.

Раніше у Держспецзв’язку попередили українців про масові атаки до Дня Незалежності – 23 та 24 серпня. Щоб захистити себе від хакерів та їхніх впливів, необхідно регулярно оновлювати паролі, встановлювати всі програмні оновлення на сервіси, видалити всі піратські програми та не переходити на невідомі посилання. У мережу також краще не публікувати особисті дані, які можуть стати в пригоді шахраям.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Хакери Хакерські атаки
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