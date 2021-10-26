Ринок побутової електроніки та смартфонів в Україні активно розвивається. На вітринах стоять нові iPhone, китайські флагмани Xiaomi та Oppo, а також корейські гаджети від Samsung. Щоправда, цінники на них далеко не кожному по кишені — за базовий iPhone 13 в українських інтернет-магазинах просять від 34 тис. грн, за Xiaomi 11T Pro доведеться віддати від 19 тис. грн, а за флагманський Galaxy S21 – від 24 тис. грн.

Але є спосіб заощадити на купівлі смартфона — деякі екземпляри потрапляють до списку товарів зі зниженою ціною, які продаються значно дешевше. Щоправда, вони мають різні дефекти – така плата за економію.

Факти ICTV з’ясували в експерта з розвитку інноваційних категорій Івана Касянюка, чи варто купувати телефон із вітрини або смартфон за зниженою ціною.

Варто відразу зазначити, що мобільні пристрої рідко потрапляють до списку товарів зі зниженими цінами.

– Смартфони рідко стоять на вітринах понад півроку – замість них на полицях з’являються нові моделі. За цей час телефони фізично не встигають зазнати пошкоджень, — запевняє Іван.

Та й самі смартфони для продажу рідко потрапляють до рук гостей магазинів — найчастіше охочим оцінити модель пропонують демо-зразки від виробника. Якщо на вітрину виставляють пристрій для продажу — згодом його продають зі знижкою.

Іван також розповів, як визначають рівень знижки на такі смартфони.

– Зазвичай на такі пристрої знижки мізерні – не більше ніж 5%. Це робиться не на шкоду бізнесу. Зниження ціни залежить від стану пристрою. Водночас ніхто не продає непрацездатний товар. Уцінка може бути через пошкодження або відкриття коробки, неповний комплект аксесуарів, або мінімальні косметичні пошкодження, — запевняє експерт.

За словами Івана, якщо смартфон має погнутий корпус, великі подряпини або тріщини — він не надходить у продаж.

Експерт також розповів, у якому стані можна брати телефон за зниженою ціною, а в якому краще уникати.

– Все, що просто з подряпинами чи розкритою коробкою – можна брати сміливо. З екземплярами з вітрини варто бути акуратнішими — в разі купівлі потрібно знати, коли стартував продаж моделі. Такі смартфони завжди увімкнені, через що ресурс батареї знижується, адже вона перебуває у постійному циклі заряджання та розряджання, — розповідає спеціаліст.

Якщо з початку продажу минуло кілька місяців — можна брати, а якщо близько року — не варто. І хоча акумулятор замінять безкоштовно за гарантією, на це знадобиться час.

Іван також дав слушну пораду з приводу покупки смартфона зі знижкою.