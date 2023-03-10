Активні користувачі компʼютерів знають, що час від часу у ПК стаються збої в роботі. Це можуть бути як звичайні глюки, так і серйозні проблеми з операційною системою.

Одна з розповсюджених проблем – компʼютер не хоче вимикатися. Це може проявлятися кількома способами:

Windows не може завершити роботу (прилад не реагує на команду вимкнення через меню Пуск).

Система ніби завершила роботу, але пристрій продовжує працювати (ви чуєте характерний звук роботи компʼютера).

Факти ICTV дізнавалися, чому компʼютер не хоче вимикатися та як розв’язувати проблему.

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Чому компʼютер не вимикається – поширені причини

Існує кілька можливих причин, чому комп’ютер не хоче вимикатися.

Незакриті програми

Якщо ви запустили певну програму та не закрили її – це може стати причиною проблеми. Річ у тім, що комп’ютер буде чекати допоки програма завершить свою роботу, тому може певний час не вимикатися!

Перед тим, як вимикати прилад, впевніться, що всі програми закриті.

Проблеми з жорстким диском

Якщо ваш жорсткий диск пошкоджений, комп’ютер може не вимикатись чи буде відмовлятися перезавантажуватися.

Аби усунути проблему, радимо перевірити жорсткий диск на наявність помилок та виправити проблему.

Програмні порушення

Причиною проблеми можуть стати віруси, операційна система чи неправильне функціонування програмного забезпечення.

Аби впоратися з проблемою та нарешті вимкнути ПК:

Запустіть антивірус – доволі часто саме віруси впливають на стабільність ноутбука.

Перевірте системи та оновіть операційну систему (зробити це можна через центр підтримки).

Якщо це не допомогло, для визначення проблеми потрібно увійти в журнал, що показує стабільність роботи:

Відкрийте панель Пуск. Зайдіть в пошук на панелі задач. Затисніть комбінацію клавіш Win + R.

У журналі ви побачите детальний опис усіх помилки.

Проблема зі зберіганням даних

Комп’ютер не захоче вимикатися, якщо він не може зберегти всі дані на жорсткий диск. Проблема може бути пов’язана з недостатнім місцем на диску або з пошкодженням файлів.

Вам необхідно перевірити кількість вільного місця на диску та усі файли на наявність пошкоджень. Якщо самостійно виконати дії не вдається, зверніться до фахівця!

Проблема з блоком живлення

На жаль, самостійно виправити цю проблему неможливо! Якщо блок живлення ПК дав збій, вам допоможуть лише фахівці сервісного центру!

Примусове вимкнення компʼютера

Якщо ви усе перепробували, але компʼютер все одно не вимикається, доведеться примусово відключати пристрій.

Доволі часто трапляються випадки, коли ноутбук зависає намертво, не реагуючи на будь-які дії протягом тривалого часу.

Єдиний вихід — самостійно вимкнути пристрій: