ChatGPT розблоковано в Україні – Федоров

ChatGPT тепер доступний в Україні. Команді Мінцифри вдалося домовитися про розблокування чат-боту зі штучним інтелектом, розробленого лабораторією OpenAI.

Про це 18 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT, – повідомив він.

За його словами, ця програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих територіях – щоб РФ не використовували її для своєї пропаганди.

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Від подякував компанії OpenAI за правильне та логічне рішення, оскільки “країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій”.

Chat GPT – це система чат-ботів, здатна брати активну участь в обговореннях і генерувати відповідні відповіді на запити, як людина. Він вміло підлаштовується під стиль спілкування користувача, намагаючись передбачити подальші дії.