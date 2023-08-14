Блогерка Аурі Кананен заробила свій перший мільйон на безкоштовному прибиранні

Блогерка з Фінляндії Аурі Кананен заробила свій перший мільйон на безкоштовному прибиранні. Дівчина займається найбруднішими будинками, і не бере за це ні копійки.

Утім, стати багатою їй допомогли соцмережі – вона стала зіркою YouTube та Instagram, знімаючи перевтілення брудних будинків. Заради роликів вона навіть подорожує світом – Аурі вже прибирала в будинках Британії, Швейцарії, Швеції та США.

Такий бізнес Кананен організовує вже третій рік – весь цей час вона прибирала безкоштовно. Запевняє, що їй це подобається.

У YouTube за успіхами прибиральниці стежать майже 3 млн осіб, а в TikTok – понад 10 млн. Ще 2022 року Аурі зізналася, що тільки з реклами на YouTube вона заробила понад $500 тис.

Дівчина також допомагає і пенсіонерам, які не в змозі прибирати за собою. Приміром, блогерка навідалася до 80-річної жінки й зробила її будинок чистим.

Не тільки закордонні блогери підкорюють серця користувачів соцмережі – нещодавно українські військові здивували користувачів TikTok своїм виконанням пісні про перше кохання. Їхній ролик зібрав понад 1 млн переглядів лише за тиждень.