Цифрова валюта біткоїн різко подорожчала за останній місяць. Після цінового дна у 2022 році ця грошова одиниця продовжує впевнено підійматися.

Так, після падіння в листопаді 2022 року до майже $15 тис. вже наприкінці січня 2023-го графік пішов вгору – тепер один біткоїн коштує близько $24 тис.

У відсотках це зростання на 53% з початку зими і на 40% з початку 2023 року, за даними агрегатора CoinDesk.

Зараз дивляться

Один із найбільших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs заявив, що у 2023 році біткоїн буде найефективнішим активом. Зростання криптовалюти здивувало навіть аналітиків на тлі кризи, війни Росії в Україні, а також крахом найбільшої у світі біржі FTX. Не варто забувати, що творця онлайн-сервісу з обміну криптовалют Сема Бенкмана-Фріда судили.

Що стосується біржі, то FTX після краху восени 2022 року заборгувала інвесторам та акціонерам $3,1 млрд. Примітно, що майже половина цієї суми належить всього 10 особам, які вклалися в ринок.

На тлі цього творці Месників заявили, що знімуть цілий серіал про крах біржі. Робота зніматиметься спеціально для Amazon.