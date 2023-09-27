Один із найбільших у світі сервісів з обміну криптовалюти Binance повністю йде з Росії. Про це повідомляють у блозі компанії.

Так, Binance продає у РФ свій бізнес під назвою CommEX. Щоправда, цей процес займе близько року – за цей час росіяни зможуть відмовитися від послуг обмінного сервісу.

– Дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance у плані комплаєнсу. Ми будемо зосереджувати нашу роботу в більш ніж 100 інших країн, – заявив головний спеціаліст з комплаєнсу компанії Ной Перлман.

Щоб повністю покинути ринок РФ, Binance співпрацюватиме з CommEX – це потрібно для міграції клієнтів з однієї системи на іншу. Примітно, що компанія не матиме поточного розподілу доходу від продажів, а також не зможе викупити акції, якщо буде таке бажання.

Зараз дивляться

Binance – це сервіс для обміну криптовалюти, який був створений у 2017 році. Уже в 2018 році він став найбільшим за обсягами торгів у світі. Про вихід із Росії в компанії повідомляли ще наприкінці літа цього року – тоді робили переоцінку місцевого бізнесу.

Восени 2022 року американська криптобіржа Kraken обмежила облікові записи росіян. Цьому посприяли санкції ЄС. Можливо, що жителі РФ все ж змогли вивести свої кошти.