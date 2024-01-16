Вже кілька днів у мережі активно обговорюють допис віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який запропонував українцям збирати FPV-дрони вдома.

Він запевнив, що українське виробництво безпілотників розвивається, але поки компанії набирають обертів, кожен громадянин “може рухати Україну до перемоги навіть у тилу”.

FPV-дрони вдома: що відомо про ініціативу

Михайло Федоров порадив проєкт Народний дрон від Victory Drones фонду техдопомоги Dignitas. Йдеться про безкоштовний інженерний курс, в межах якого можна навчитися збирати 7-дюймовий FPV-дрон вдома.

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– Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання, – пояснив міністр.

Готові FPV-дрони проходять перевірку якості, якщо все гаразд, їх відправляють військовим. Старт курсу — кожні два тижні. За словами міністра, учасники проєкту вже передали захисникам понад 100 безпілотників.

– Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. Це дуже високий показник для пілотної збірки! FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту — і будьте залученими до перемоги, – написав Федоров.

Чи реально збирати FPV-дрони вдома

Щоб приєднатися до онлайн-курсу зі складання дронів у домашніх умовах – потрібно заповнити форму Народний FPV.

За сім лекцій та два тижні учасників обіцяють навчити складати 7-дюймовий дрон-камікадзе з батареєю. Хоч сам курс безкоштовний, купувати компоненти для дрона доведеться самостійно.