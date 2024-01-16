Вже кілька днів у мережі активно обговорюють допис віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який запропонував українцям збирати FPV-дрони вдома.
Він запевнив, що українське виробництво безпілотників розвивається, але поки компанії набирають обертів, кожен громадянин “може рухати Україну до перемоги навіть у тилу”.
FPV-дрони вдома: що відомо про ініціативу
Михайло Федоров порадив проєкт Народний дрон від Victory Drones фонду техдопомоги Dignitas. Йдеться про безкоштовний інженерний курс, в межах якого можна навчитися збирати 7-дюймовий FPV-дрон вдома.
– Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання, – пояснив міністр.
Готові FPV-дрони проходять перевірку якості, якщо все гаразд, їх відправляють військовим. Старт курсу — кожні два тижні. За словами міністра, учасники проєкту вже передали захисникам понад 100 безпілотників.
– Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. Це дуже високий показник для пілотної збірки! FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту — і будьте залученими до перемоги, – написав Федоров.
Чи реально збирати FPV-дрони вдома
Щоб приєднатися до онлайн-курсу зі складання дронів у домашніх умовах – потрібно заповнити форму Народний FPV.
За сім лекцій та два тижні учасників обіцяють навчити складати 7-дюймовий дрон-камікадзе з батареєю. Хоч сам курс безкоштовний, купувати компоненти для дрона доведеться самостійно.
Відповідно до списку на сайті Victory Drones, це обійдеться приблизно в $340. Ще близько $250 коштуватимуть інструменти та матеріали, якщо в учасника курсу їх досі не було.
За словами авіаексперта Валерія Романенка, самостійно навчитися збирати FPV-дрон не так вже й складно і мало відрізняється від гуртків, де вчили радіосправі, програмуванню чи авіамоделюванню.
– Це як конструктор Збери сам. Твоє завдання — трішечки попрацювати паяльником і все це зібрати докупи. Після цього ти все це передаєш професійному програмісту, він ставить програмне забезпечення, якісь складні елементи, проводить тестування. Це набагато збільшує темпи виробництва. Тобто кваліфіковані працівники на останньому етапі перевіряють якість збірки. А малокваліфікований персонал може робити ці дрони, – пояснив експерт.
Однак Романенко додав, що більш раціонально було б робити це у форматі невеликих виробництв, а не буквально вдома.
Користувач Павло Вернівський, який вже пройшов курс конструктора дронів, відгукується про нього схвально, але вказує і на підводні камені. Зокрема, це вартість деталей.
Якщо купувати деталі в Україні, собівартість дрона буде 18-19 тис. грн. Якщо купувати деталі в Китаї, буде дешевше, але, по-перше, треба чекати доставки, а по-друге, посилки понад $150 потрібно буде розмитнювати.
– Щоб виробити 100 FPV-дронів на місяць, вам треба 1,5 млн грн на закупівлю комплектовання. Чи багато в Україні людей, які можуть з шухляди дістати такі гроші? Маю сумніви. Тому курс це, звичайно, чудово, але він не враховує великої кількості простих виробничих проблем, які можуть виникнути перед будь-ким, хто хоче паяти дрони, – підсумував Вернівський.
Фото: Victory Drones