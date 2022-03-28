На тлі широкомасштабної війни Росії проти України з 24 лютого нашій країні почали допомагати не лише коштами, а й санкціями проти РФ. Багато економічних сфер країни-агресора буквально знищені, і це ще не кінець.

Станом на 28 березня, минулої доби на Росію наклали такі санкції:

Компанія Google припинила ліцензування російських Android-смартфонів.

Фінська компанія Nokia призупинила постачання своєї продукції РФ.

Корпорація Lexmark, яка спеціалізується на розробці пристроїв для друку та обробки фото, покинула Росію.

Банківська група ING Bank відмовилася від бізнес-контактів із компаніями РФ та Білорусі.

TikTok обмежив можливості користувачів Росії – тепер не можна публікувати відео навіть з використанням VPN для обходу обмежень.

Виробники двигунів для кораблів відмовилися співпрацювати з країною-агресором через великий тиск на морську торгівлю.

Ощадбанк залишиться без доларів – японські банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui та Mizuho призупинили транзакції у цій валюті.

Організатор азартних ігор Parimatch припинив свою діяльність у РФ, а також ліквідував свою франшизу на території країни.