Творець Doom та техдиректор Oculus Джон Кармак розкритикував Марка Цукерберга за ідею створення метавсесвіту. Про це він заявив на заході Facebook Connect наприкінці жовтня.

Джон зазначив, що сама концепція метавсесвіту йому подобається, але програміста не влаштовує підхід до розробки. На його думку, компанія Цукерберга приділяє багато уваги загальним аспектам, які з’являться в майбутньому, а зараз цими продуктами користувачі не зможуть скористатися. Усі розповіді засновника соцмережі мають мало конкретики.

Іншими словами, Кармак заявив, що реалізувати метавсесвіт буде дуже складно з технічного погляду. Те, що Цукерберг показав користувачам мережі як бачення віртуального світу, насправді потребує величезного часу для створення.

– Мені хочеться переконатися, що ми створюємо те, що позитивно впливатиме на все людство. Неприємно витратити багато років на те, що не вплине на життя мільярдів людей, – заявив Кармак.

Джон — не лише один з авторів кривавого шутера Doom, а й засновник ігрової компанії id Software, яка відома завдяки величезній кількості успішних проектів. Він також є технічним директором компанії Oculus, яка вироблятиме пристрої для віртуальної реальності. Саме ці девайси допоможуть реалізувати проект Цукерберга. З 2014 року Oculus також належить Facebook.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Марк заявив, що соцмережа змінить свою назву на Meta. За словами засновника компанії, за допомогою зміни назви він хоче продемонструвати, що Facebook це не тільки однойменна соціальна мережа, але й інші проекти великої організації.