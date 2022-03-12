У всьому світі дефіцит мікросхем загостриться через агресію Росії в Україні. Так, наша країна постачає 45-50% неону, який є необхідним для виробництва чипсетів.

Так, українські компанії Кріоін та Інгаз призупинили свою роботу через війну з Росією.

Газ, який постачають наші підприємства, необхідний при виробництві для напівпровідників – вони необхідні для роботи комп’ютерів та інших електронних пристроїв.

За заявою аналітиків компанії CFRA, запасів газу у виробників вистачить до квітня. Очищати його можуть лише кілька підприємств у світі – два з них розташовані в Україні.

Так, провідні компанії Intel, Samsung та TSMC, які займаються створенням чипсетів, можуть працювати без постачання найближчі два місяці. Але порушень у ланцюжку постачання не уникнути. Якщо інші країни захочуть збудувати власні заводи з очищення газу, на це необхідно від 9 місяців до 2 років.

Нагадаємо, що всупереч дефіциту компонентів, Apple продовжує створювати нові пристрої. Так, 8 березня корпорація провела презентацію, де показала бюджетний iPhone SE 3. Новинка зовні практично не відрізняється від попередника, але оснащена топовим чипсетом Apple A15, який також використовується в iPhone 13. Вартість гаджета – від $429. Смартфон буде доступний для покупки з 18 березня.