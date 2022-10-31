Попри війну, від’їзд спеціалістів, зниження заробітної платні та екстремальні умови роботи, українська IT-галузь зростає, а стартапи демонструють стійкість та продовжують вести бізнес на міжнародному рівні.

З 1 по 4 листопада в Лісабоні відбудеться Web Summit — найголовніша технологічна подія у світі, що збирає понад 70 тис. відвідувачів, понад 2 тис. стартапів та близько 900 спікерів, серед яких представники найбільших компаній світу: Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft тощо.

Цього року Україна вдруге представить власний павільйон із великим стендом та потужною делегацією з топових стартапів, фондів, ІТ-компаній, що спільно з Міністерством цифрової трансформації презентуватимуть українську техекосистему світовому ІТ-ком’юніті.

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Генеральним партнером українського павільйону виступає інноваційний парк UNIT.City.

Факти ICTV поговорили з CMO проєкту Артемом Бойком та дізналися, що особливого відбуватиметься на конференції цього року.

— Що таке Web Summit?

— Найбільша та найзнаковіша подія в галузі технологій та інновацій. Уявіть собі чотири Олімпійські стадіони, де паралельними потоками йдуть семінари, презентації, круглі столи, доповіді зі сцени. Унікальна виставка, де свої винаходи та розробки демонструють як маленькі стартапи, так і гіганти, як, наприклад, Cisco, TikTok, Google. Відчуття таке, наче перебуваєш у майбутньому. І, всупереч побоюванням, воно не лячне, а круте та запалююче.

Якщо ваша робота пов’язана зі світом технологій, ви просто зобов’язані бути тут.

— Чому цьогорічна конференція настілька важлива для України та чим відрізняється від минулого року?

— Минулого року Україна вперше була офіційно представлена на Web Summit. Досить скромно, на мою думку, але, без сумніву, суперефективно. Тоді біля нашого невеличкого стенда постійно був натовп людей, журналістів, європейських та американських партнерів. Цікаво було відмітити, яким міцним та дружнім є українське IT-ком’юніті. Всі підтримують одне одного, радіють успіхам, діляться корисними контактами. Справжня екосистема.

Ще тоді ми з командою подумали, що наступного року будемо робити український павільйон більшим та масштабнішим, адже Web Summit відкриває купу можливостей для залучення інвестицій, нових партнерств та скаутингу технологій.

І тут прийшла війна.

Звісно, навесні, коли тільки-но почалася подача заявок на участь у саміті, ми й думати забули про павільйон. Але вже влітку, завдяки героїзму наших збройних сил та особливому ставленню організаційного комітету та й, власне, всього світу до України, ми прийняли рішення їхати. Переконаний, нас чекають.

— Яким буде цьогорічний український павільйон?

– Великим! У нас найбільша площа з усіх можливих. А ще стильним і функціональним. З власною рецепцією, презентаційною зоною та місцями для переговорів. У павільйоні вже запланована велика кількість подій та зустрічей. Компанії-партнери презентуватимуть свої розробки, стартапи будуть пітчитись інвесторам, Мінцифра говоритиме про цифрове майбутнє держави, а UNIT.City — про можливості інноваційної інфраструктури України та ком’юніті в цілому. Думаю, буде дуже цікаво.

Назва цьогорічного павільйону — The capital of freedom. Ми вільний народ, вільної держави. Воля — в основі нашого герба, нашого гімну, нашого буття. Це наш головний експортний товар. Хочете знати, як живуть по-справжньому вільні люди? Приїздіть в Україну.

Крім того, на стенді можна буде подивитись на злочини росіян в Україні. Ми покажемо світу Бучу, Ізюм та інші міста України так, як не показував ще ніхто — у віртуальній реальності. Усі охочі зможуть зробити пожертву у фонд United 24.

Окрім того, ввечері 3 листопада ми плануємо вечірній захід із благодійним аукціоном, виступами українських музичних команд та, звісно ж, міжнародним нетворкінгом.