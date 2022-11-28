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Apple змінила рекламу iPhone 14 після критики користувачів мережі

28 Листопада 2022, 10:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

Компанія Apple прибрала вокал із реклами iPhone 14 через критику користувачів мережі. Так, багато хто почав скаржитися, що на початку реклами чули слово на букву “н”.

Йдеться про рекламний ролик нових iPhone 14 з 8 вересня. У ньому використовувалася пісня британського актора та музиканта Ідріса Ельби Biggest. У ролик Apple впихнули частину, де повторюється слово biggest, але багатьом здалося, що звучало саме слово на букву “н”, що розлютило багатьох.

Зараз дивляться
  • Ух, чому я чую слово на “н” у ролику про iPhone 14?
  • Я не вірю у те, що у ролику з анонсом iPhone 14 кожні дві секунди звучить слово на “н”.
  • Ем, для анонсу iPhone 14 Apple вибрала пісню, у якій повторюють слово на “н”.

На тлі цього компанія прибрала вокал із ролика у своєму великому YouTube-каналі. Цікаво, що сама музика Ідріса залишилася.

Утім, у відео для мешканців Австралії оригінальний ролик не змінювали. Досі незрозуміло, чому Apple внесла зміни лише через два місяці.

Компанії пощастило, що на тлі цього не спалахнув цілий скандал, чого не скажеш про політику корпорації. Нещодавно Apple звинуватили у збиранні конфіденційних даних користувачів за допомогою послуги Ділитись аналітикою.

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