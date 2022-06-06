6 червня компанія Apple відкрила захід WWDC 2022 – конференція для розробників, на якій показують нові розробки для пристроїв компанії. Несподівано для публіки показали новий ноутбук MacBook Air із чіпсетом M2.

Він отримав оновлений дизайн, а також виріз на екрані, як iPhone. Він буде доступний відразу в чотирьох кольорах – серед них і темно-синій.

Новий MacBook Air на 20% менший і тонший за минулу модель. Екран Liquid Retina має діагональ в 13,6-дюймів – він на 25% яскравіший і насиченіший за попередника.

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У MacBook Air покращена камера – вона захоплює вдвічі більше світла, що робить картинку якіснішою. Apple попрацювала і над відтворенням звуків – у ноутбук розташували одразу чотири динаміки з підтримкою просторового аудіо.

Що стосується технічної складової, він на 38% швидше, ніж торішня модель із М1-чіпсетом. Новинка також позбавилася кулера.

Це далося взнаки й на енергоспоживання — новий MacBook Air з M2 працює до 18 години на одному заряді.

Ціна на новий ноутбук починається від $1 199. Попередня модель дешевша на $200.

На презентації WWDC 2022 Apple також представила і iOS 16 для iPhone – оновили екран блокування, покращили роботу віджетів, покращили роботу сервісу карт та багатьох інших корисних програм.