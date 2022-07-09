Російський актор Володимир Машков, який підтримує розв’язану Володимиром Путіним війну проти України, сам того не усвідомлюючи, розкрив особи російських окупантів, які беруть участь в атаках на українські території.

Ідентифікацію російських солдатів провели фахівці з InformNapalm у співпраці з OSINTBEES.

У низці російських Telegram-каналів 8 липня поширилось відео з відеорепортажем з Донбасу, на якому російський актор Машков організовував російським окупантам спілкування з родичами з Єкатеринбурга. На відео можна побачити військових, які брали участь у спробі захоплення українських територій.

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Фахівці з InformNapalm та OSINTBEES провели розвідку методом OSINT (дослідження, спираючись на дані з відкритих джерел) та встановили у відеорепортажі чимало російських солдатів.

– Дякуємо російським пропагандистам за можливість класичного OSINT, за результатами якого нам вдалося встановити з десяток окупантів, які в Україні. Робота з упізнання проведена спільно з партнерами OSINT Бджоли, – йдеться у повідомленні на сторінці InformNapalm у Facebook.

У процесі ідентифікації окупантів вдалося встановити, що йдеться про військових зі складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії в/ч 22316 з місцем дислокації у Єкатеринбурзі.

Фахівці змогли встановити особи дев’яти окупантів та опублікувати їхні імена, дані з паспортів, адреси проживання, сторінки у соцмережах, телефони, електронні скриньки тощо.

Джерело: Irakli Komaxidze

Фото: скріншот з відео / InformNapalm