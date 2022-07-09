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Актор-путініст Машков випадково допоміг встановити окупантів, які воюють проти України

9 Липня 2022, 21:25
Ілля Нежигай редактор стрічки
Актор-путініст Машков випадково допоміг встановити окупантів, які воюють проти України

Російський актор Володимир Машков, який підтримує розв’язану Володимиром Путіним війну проти України, сам того не усвідомлюючи, розкрив особи російських окупантів, які беруть участь в атаках на українські території.

Ідентифікацію російських солдатів провели фахівці з InformNapalm у співпраці з OSINTBEES.

У низці російських Telegram-каналів 8 липня поширилось відео з відеорепортажем з Донбасу, на якому російський актор Машков організовував російським окупантам спілкування з родичами з Єкатеринбурга. На відео можна побачити військових, які брали участь у спробі захоплення українських територій.

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Фахівці з InformNapalm та OSINTBEES провели розвідку методом OSINT (дослідження, спираючись на дані з відкритих джерел) та встановили у відеорепортажі чимало російських солдатів.

– Дякуємо російським пропагандистам за можливість класичного OSINT, за результатами якого нам вдалося встановити з десяток окупантів, які в Україні. Робота з упізнання проведена спільно з партнерами OSINT Бджоли, – йдеться у повідомленні на сторінці InformNapalm у Facebook.

У процесі ідентифікації окупантів вдалося встановити, що йдеться про військових зі складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії в/ч 22316 з місцем дислокації у Єкатеринбурзі.

Фахівці змогли встановити особи дев’яти окупантів та опублікувати їхні імена, дані з паспортів, адреси проживання, сторінки у соцмережах, телефони, електронні скриньки тощо.

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Джерело: Irakli Komaxidze

Фото: скріншот з відео / InformNapalm

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інформаційна війна Війна в Україні Розслідування Україна Україна-Росія
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