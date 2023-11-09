Яке сьогодні свято

Сьогодні, 9 листопада, відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Віряни вшановують пам’ять преподобної Матрони Царгородської.

Які свята відзначають 9 листопада 2023 року в Україні, хто святкує іменини, а також прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке церковне свято 9 листопада 2023 року

Згідно з новоюліанським календарем, віряни відзначають День преподобної Матрони Царгородської. Після народження доньки вона залишила мирне життя і присвятила його Богу, вирушивши в чоловічий монастир. Там вона представилася євнухом.

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За деякий час Матрону викрили, проте пробачили, оскільки бачили, що її віра сильна і світла, але відправили в жіночий монастир.

Матрона стала настоятелькою монастиря, в якому зцілювала багатьох нужденних своїми молитвами. Чутки про це дійшли до її чоловіка, а тому він одразу ж вирушив за дружиною. Тоді Матрона вирішила піти в самітництво й оселилася в покинутому язичницькому храмі. Багатьох вона залучила до християнської віри, звела монастир і прожила 100 років.

Який сьогодні, 9 листопада 2023 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Цей день було встановлено указом президента Леоніда Кучми 2000 року.

Його мета – брати до уваги внесок усіх у відродження національної культури, розвиток народної творчості та активну культурно-просвітницьку діяльність в Україні.

Варто зазначити, що культура – це народ, а тому це дуже важливо.

Хто святкує День ангела 9 листопада 2023 року

9 листопада іменини відзначають – Андрій, Панас, Іван, Максим, Марк, Микола, Сергій, Степан, Капітоліна, Єлизавета.

Що не можна робити 9 листопада 2023 року

Не можна сваритися, конфліктувати, злитися на кого-небудь.

Не варто багато працювати.

Не можна лихословити, обговорювати і засуджувати.

Не варто відмовляти нужденним.

Не потрібно давати порожні обіцянки, знаючи, що не виконаєш їх.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто звернутися в молитві до Матрони, попросити у неї про зцілення і про заступництво перед Господом.

Наші пращури цього дня проводили ритуал, якщо в домі був хтось хворий. Вони давали собі обіцянку і намагалися виконати її до кінця дня, у такий спосіб вірили, що покличуть удачу. Також вони вірили, що в день Матрони зима стає на ноги і проганяє осінь.

На Матрону було заведено займатися благодійністю і допомагати нужденним. Господині відносили до церкви непотрібний випраний одяг або просто роздавали його.

Народні прикмети на 9 листопада 2023 року