8 березня – одне з найсвітліших і найяскравіших свят для кожної жінки, до того ж припадає на початок прекрасної пори – весни.
За традицією, у цей день діти вітають своїх мам з Міжнародним жіночим днем. Поезія – один із найбільш традиційних способів привітати найближчу людину. Тому Факти ICTV підготували найкрасивіші та короткі вірші для мами на 8 березня.
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Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,
Нас любиш, жалієш і бережеш.
Ти – наша єдина у світі розрада,
Ти – наша любов, наше щастя й порада.
Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє причастя –
Здоров’я і силу, довголіття і щастя.
Щоб змогло все задумане в тебе звершитись…
Заради цього варто було народитись!
З 8 березня, кохана!
***
В цей день чудовий і весняний,
Мамі квітку подарую,
І скажу, що ти прекрасна,
Щиро я тебе люблю.
Я для мами все пороблю,
Лише, мамо, ти скажи,
Адже в тебе нині свято
Ти всміхайся, не тужи!
***
Весняний день запах квітами,
8 березня – свято дам.
І я поспішаю тебе привітати,
Ти як весна прекрасна, мам!
Тобі бажаю море щастя,
Твій жіночий шарм на висоті,
Бажаю вічно залишатися
У такій чарівній красі.
***
Мила матінко моя!
Так тебе кохаю я!
І тебе в жіноче свято
Поспішаю привітати:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь, як квітка весняна –
В мене ти лише одна!
***
Мамо!
Зі святом весняним
Я сердечно вітаю!
Довгих років, любові, веселощів
Від душі бажаю тобі!
Нехай розтануть всі напасті
І розвіються негаразди.
Я бажаю тільки щастя –
Нехай тебе не старять роки.
Щоб не залишали сили,
Щоб справи велися успішно,
Будь завжди такою гарною,
Усміхненою, ніжною!
Чудовим доповненням до будь-якого привітання стануть квіти або коробка красивих солодощів. Можна подарувати й інший подарунок, наприклад, якщо знаєте, що точно потрібно мамі.
Варто зазначити, що презенти не завжди потрібно купувати, можна зробити їх і своїми руками – вирішувати вам.