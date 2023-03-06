8 березня – одне з найсвітліших і найяскравіших свят для кожної жінки, до того ж припадає на початок прекрасної пори – весни.

За традицією, у цей день діти вітають своїх мам з Міжнародним жіночим днем. Поезія – один із найбільш традиційних способів привітати найближчу людину. Тому Факти ICTV підготували найкрасивіші та короткі вірші для мами на 8 березня.

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***

Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,

Нас любиш, жалієш і бережеш.

Ти – наша єдина у світі розрада,

Ти – наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,

Від злої обмови, від нещирого друга.

Хай дарує Господь, як святеє причастя –

Здоров’я і силу, довголіття і щастя.

Щоб змогло все задумане в тебе звершитись…

Заради цього варто було народитись!

З 8 березня, кохана!

***

В цей день чудовий і весняний,

Мамі квітку подарую,

І скажу, що ти прекрасна,

Щиро я тебе люблю.

Я для мами все пороблю,

Лише, мамо, ти скажи,

Адже в тебе нині свято

Ти всміхайся, не тужи!

***

Весняний день запах квітами,

8 березня – свято дам.

І я поспішаю тебе привітати,

Ти як весна прекрасна, мам!

Тобі бажаю море щастя,

Твій жіночий шарм на висоті,

Бажаю вічно залишатися

У такій чарівній красі.

***

Мила матінко моя!

Так тебе кохаю я!

І тебе в жіноче свято

Поспішаю привітати:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь, як квітка весняна –

В мене ти лише одна!

***

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

Чудовим доповненням до будь-якого привітання стануть квіти або коробка красивих солодощів. Можна подарувати й інший подарунок, наприклад, якщо знаєте, що точно потрібно мамі.

Варто зазначити, що презенти не завжди потрібно купувати, можна зробити їх і своїми руками – вирішувати вам.