Масляна – це велике церковне свято, яке відзначають цілий тиждень. У 2023 році він припадає на кінець лютого і є важливим для всіх вірян. Насолодитись традиціями можна буде з 20 до 26 лютого.

Так, у цей період заведено готувати млинці, а також ходити в гості до своїх близьких та родичів, щоб за пишним столом насолодитися швидким приходом весни. Також варто привітати своїх знайомих, адже природа довкола починає прокидатися після зимової сплячки, а сонячне проміння почне гріти.

Факти ICTV підготували найкращі листівки на Масляну, які зігріють близьких навіть на відстані.

Зараз дивляться

Після Масляної настане Великий піст. Традиційно, він триватиме 48 днів, і закінчиться просто перед Великоднем. Більша частина цього періоду припадає на березень, який також буде багатим і на свята. Наприклад, вже 8 березня в Україні відзначатимуть Міжнародний жіночий день – чоловіки вітатимуть найголовніших та найулюбленіших жінок у їхньому житті. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 можна на Фактах ICTV.