Зіслання Святого Духа – одне з головних 12 православних свят. Воно позначає триєдність Бога у вигляді Отця, Сина і Святого Духа. Відоме також як Трійця, Зелена неділя або Пʼятдесятниця.

Що за свято Зіслання Святого Духа 2023

За біблійними переказами, Зіслання Святого Духа відбулося на 50-й день після Великодня. Тоді, за обітницею Спасителя, на апостолів зійшов Святий Дух у вигляді вогню.

Вогонь символізував силу Ісуса Христа, яка могла спалити і очистити гріхи, а також освячувати душі. Після зішестя апостоли розійшлися по всьому світу, щоб проповідувати Христа.

Зелені свята мають інше значення, хоч і відзначаються в один день із Трійцею. Вони відображають культ рослинності й прославляють сили природи.

Коли Зіслання Святого Духа 2023

Зіслання Святого Духа у 2023 році припадає на 4 червня. Католицьку Трійцю святкуватимуть 28 червня.

Дата Зіслання Святого Духа щороку змінюється, адже залежить від Великодня.

Що заведено робити у свято Зіслання Святого Духа 2023

В день Зіслання Святого Духа віряни відвідують святкові богослужіння або читають молитви вдома.

За традицією, будинки і подвірʼя прикрашають в освячену зелень, гілки дерев, квіти тощо. Вважається, що це оберігає від недуг та хвороб.

Крім цього заведено відвідувати близьких та родичів, влаштовувати застілля і святкувати. Напередодні, у Троїцьку батьківську (поминальну) суботу, відвідують цвинтарі і вшановують померлих.