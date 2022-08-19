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Зі святом Яблучного Спасу! Привітання у листівках для Viber

19 Серпня 2022, 06:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зі святом Яблучного Спасу! Привітання у листівках для Viber

19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас. У народі його ще називають Великий Спас чи Другий Спас, оскільки він іде між Медовим та Горіховим.

Цієї дати прийнято ходити до церкви, освячувати яблука, виноград, сливи, груші, пригощати ними знайомих і куштувати самим. Хазяйки варять компоти, роблять варення чи печуть пироги.

Також слід вітати одне одного, бажаючи щастя, здоров’я та гармонії. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання у Viber з Яблучним Спасом у листівках, щоб ви змогли привітати тих, кого цінуєте.

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Варто зазначити, що сьогодні, 19 серпня, святкують також Преображення Господнє, народна назва якого – Яблучний Спас. Також цей період випадає на Успенський пост, тому не слід забувати про обмеження.

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