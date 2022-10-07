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Зі святом, службовці закону! Привітання з Днем юриста 2022 у листівках і СМС

7 Жовтня 2022, 14:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зі святом, службовці закону! Привітання з Днем юриста 2022 у листівках і СМС
Джерело: Pexels

8 жовтня в Україні відзначають професійне свято – День юриста. Щорічно його дата залишається незмінною і в 2022 році припадає на вихідний день – суботу.

У цей день слід вітати всіх, хто має безпосереднє відношення до юриспруденції – судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юрисконсультанти, правознавці. Саме ці люди стежать і відповідають за дотримання прав і свобод громадян України.

З нагоди свята, Факти ICTV підготували привітання з Днем юриста 2022 у листівках і СМС.

Зараз дивляться

Привітання з Днем юриста 2022 в листівках

Привітання з Днем юриста 2022 в СМС

***

На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.
Вітаємо!

***

Ви працюєте, юристи, непохитно,
Ви бережете честь своїх клієнтів,
Ви знаєте, як зробити все законно,
Юристи, ви гідні компліментів!

***

Шлю вітання з Днем юриста.
Будь успішним оптимістом,
Стій на захисті держави.
Я бажаю грошей й слави,
У судах не програвати,
Злодіїв пересаджати,
Знати гарно процедуру,
Бути в своїй справі гуру!

***

Юриста з непорушною волею,
Юриста з серйозною долею,
З позицією активіста –
Вітаємо ми з днем юриста!
Вітаємо і побажаємо
Успіхів і помислів чистих,
І довгих днів життя променистих.

***

З Днем юриста вас вітаю,
В праці успіхів бажаю,
Хай у справах вам щастить,
І у долі — таланить!

Щастя, радості, тепла,
Поруч з вами — лиш добра.
Вірних друзів, Божої допомоги,
До мети лиш рівної дороги!

 

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