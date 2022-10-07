8 жовтня в Україні відзначають професійне свято – День юриста. Щорічно його дата залишається незмінною і в 2022 році припадає на вихідний день – суботу.

У цей день слід вітати всіх, хто має безпосереднє відношення до юриспруденції – судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юрисконсультанти, правознавці. Саме ці люди стежать і відповідають за дотримання прав і свобод громадян України.

З нагоди свята, Факти ICTV підготували привітання з Днем юриста 2022 у листівках і СМС.

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Привітання з Днем юриста 2022 в листівках

Привітання з Днем юриста 2022 в СМС

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На сторожі закону весь вік,

У складних і нелегких справах

Знайдете ви правильний хід,

Захистите завжди правих.

Вітаємо!

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Ви працюєте, юристи, непохитно,

Ви бережете честь своїх клієнтів,

Ви знаєте, як зробити все законно,

Юристи, ви гідні компліментів!

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Шлю вітання з Днем юриста.

Будь успішним оптимістом,

Стій на захисті держави.

Я бажаю грошей й слави,

У судах не програвати,

Злодіїв пересаджати,

Знати гарно процедуру,

Бути в своїй справі гуру!

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Юриста з непорушною волею,

Юриста з серйозною долею,

З позицією активіста –

Вітаємо ми з днем юриста!

Вітаємо і побажаємо

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих.

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З Днем юриста вас вітаю,

В праці успіхів бажаю,

Хай у справах вам щастить,

І у долі — таланить!

Щастя, радості, тепла,

Поруч з вами — лиш добра.

Вірних друзів, Божої допомоги,

До мети лиш рівної дороги!