19 серпня православні християни зустрінуть Яблучний Спас – другий у черзі серпневих Спасів, перший був Медовий.

Разом із Яблучним Спасом віряни відзначають велике релігійне свято – Преображення Господнє. У цей день існує безліч традицій та заборон. Наприклад, варто піти до церкви, освятити яблука та пригостити ними близьких, проте треба знати і те, чого не можна робити.

Що не можна робити на Яблучний Спас 2022

Слід відмовитись від фізичної праці.

Не варто пліткувати, обговорювати і засуджувати будь-кого.

Забороняється прибирати, мити чи фарбувати волосся.

Не можна ображати людей та тварин, а також відмовляти в допомозі.

Забороняється проводити магічні та будь-які інші ритуали.

Варто зазначити, що на Яблучний Спас господині зазвичай варять компот із яблук чи роблять варення, печуть пироги та іншу випічку.

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Лише ввечері можна сісти за стіл та поїсти.