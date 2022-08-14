Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Здорових звіряток! Привітання з Днем ветеринара 2022 у листівках і СМС

14 Серпня 2022, 08:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Здорових звіряток! Привітання з Днем ветеринара 2022 у листівках і СМС

14 серпня в Україні відзначають День працівників ветеринарної медицини. Щороку дата свята різна – друга неділя серпня.

Ветеринари – важливі та необхідні люди, оскільки саме вони дбають про здоров’я братів наших менших – тварин. До обов’язків лікаря цієї спеціальності входить їхнє лікування, а також ветеринарно-санітарна експертиза продуктів і сировини тваринного походження.

Якщо у вашому оточенні є фахівці з тварин, не забудьте привітати їх із професійним святом, оскільки вони роблять важливу справу. Факти ICTV з цієї нагоди підготували привітання з Днем ветеринара в листівках і СМС.

Зараз дивляться

Привітання з Днем ветеринара у листівках

день ветеринара

з днем ветеринара

з днем ветеринара листівки

з днем ветеринара привітання

день ветеринара картинки

Привітання з Днем ветеринара у СМС

***

Щоб вилікувати від жару
Всіх найулюбленіших звірків,
Поважай ветеринара –
Він завжди готовий допомогти!
Це – день особливий,
Побажаємо ж йому
Багато сил і щастя, щоб
Бути здоровим самому!

***

Тваринництво без вас навряд чи впорається,
Вам треба важку ношу нести.
Ветеринарний працівник намагається
Тварин від хвороб рятувати.

Будемо пишатися ми вашою професією
І всіма тими, хто вам допомагав.
Хай обійдуть вас стороною депресії
І працю вашу важливу щоби кожен знав.

***

Хто піклується про всіх тварин?
Хто їм допомогу першу дає?
Це наш ветеринарний лікар,
З доброю і чуйною душею.

Сьогодні в День ветеринарів вас вітаємо,
Всього найкращого вам від душі бажаємо,
Нехай всі мрії неодмінно збуваються,
Нехай удача завжди усміхається.

***

Вам заслуженої зарплати,
Будьте радісні, багаті,
Щоб удома вірно чекали,
А тривоги повтікали.
Нехай залікуються всі рани.
З важливим Днем ветеринара!

***

Розуміє світ тварин тільки він.
Для вихованців він приносить щастя в дім.
Всім відомо: у нього особливий дар.
Привітання приймай, ветеринар!

Читайте також:
Здорових звіряток! Привітання з Днем ветеринара 2022 у листівках і СМСДень незалежності України та Медовий Спас: список свят на серпень 2022

Теги
Привітання Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь