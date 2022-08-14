14 серпня в Україні відзначають День працівників ветеринарної медицини. Щороку дата свята різна – друга неділя серпня.
Ветеринари – важливі та необхідні люди, оскільки саме вони дбають про здоров’я братів наших менших – тварин. До обов’язків лікаря цієї спеціальності входить їхнє лікування, а також ветеринарно-санітарна експертиза продуктів і сировини тваринного походження.
Якщо у вашому оточенні є фахівці з тварин, не забудьте привітати їх із професійним святом, оскільки вони роблять важливу справу. Факти ICTV з цієї нагоди підготували привітання з Днем ветеринара в листівках і СМС.
Привітання з Днем ветеринара у листівках
Привітання з Днем ветеринара у СМС
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Щоб вилікувати від жару
Всіх найулюбленіших звірків,
Поважай ветеринара –
Він завжди готовий допомогти!
Це – день особливий,
Побажаємо ж йому
Багато сил і щастя, щоб
Бути здоровим самому!
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Тваринництво без вас навряд чи впорається,
Вам треба важку ношу нести.
Ветеринарний працівник намагається
Тварин від хвороб рятувати.
Будемо пишатися ми вашою професією
І всіма тими, хто вам допомагав.
Хай обійдуть вас стороною депресії
І працю вашу важливу щоби кожен знав.
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Хто піклується про всіх тварин?
Хто їм допомогу першу дає?
Це наш ветеринарний лікар,
З доброю і чуйною душею.
Сьогодні в День ветеринарів вас вітаємо,
Всього найкращого вам від душі бажаємо,
Нехай всі мрії неодмінно збуваються,
Нехай удача завжди усміхається.
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Вам заслуженої зарплати,
Будьте радісні, багаті,
Щоб удома вірно чекали,
А тривоги повтікали.
Нехай залікуються всі рани.
З важливим Днем ветеринара!
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Розуміє світ тварин тільки він.
Для вихованців він приносить щастя в дім.
Всім відомо: у нього особливий дар.
Привітання приймай, ветеринар!