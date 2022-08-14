14 серпня в Україні відзначають День працівників ветеринарної медицини. Щороку дата свята різна – друга неділя серпня.

Ветеринари – важливі та необхідні люди, оскільки саме вони дбають про здоров’я братів наших менших – тварин. До обов’язків лікаря цієї спеціальності входить їхнє лікування, а також ветеринарно-санітарна експертиза продуктів і сировини тваринного походження.

Якщо у вашому оточенні є фахівці з тварин, не забудьте привітати їх із професійним святом, оскільки вони роблять важливу справу. Факти ICTV з цієї нагоди підготували привітання з Днем ветеринара в листівках і СМС.

Зараз дивляться

Привітання з Днем ветеринара у листівках

Привітання з Днем ветеринара у СМС

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Щоб вилікувати від жару

Всіх найулюбленіших звірків,

Поважай ветеринара –

Він завжди готовий допомогти!

Це – день особливий,

Побажаємо ж йому

Багато сил і щастя, щоб

Бути здоровим самому!

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Тваринництво без вас навряд чи впорається,

Вам треба важку ношу нести.

Ветеринарний працівник намагається

Тварин від хвороб рятувати.

Будемо пишатися ми вашою професією

І всіма тими, хто вам допомагав.

Хай обійдуть вас стороною депресії

І працю вашу важливу щоби кожен знав.

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Хто піклується про всіх тварин?

Хто їм допомогу першу дає?

Це наш ветеринарний лікар,

З доброю і чуйною душею.

Сьогодні в День ветеринарів вас вітаємо,

Всього найкращого вам від душі бажаємо,

Нехай всі мрії неодмінно збуваються,

Нехай удача завжди усміхається.

***

Вам заслуженої зарплати,

Будьте радісні, багаті,

Щоб удома вірно чекали,

А тривоги повтікали.

Нехай залікуються всі рани.

З важливим Днем ветеринара!

***

Розуміє світ тварин тільки він.

Для вихованців він приносить щастя в дім.

Всім відомо: у нього особливий дар.

Привітання приймай, ветеринар!