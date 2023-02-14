Сьогодні, 14 лютого, відзначають найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Ця дата всіх закоханих пар, в яку необхідно ще раз зізнаватися одне одному в любові, говорити про свої почуття, влаштовувати побачення і дарувати подарунки.

Зазвичай закохані підносять одне одному різноманітні презенти, але не завжди це повинно бути щось дороге, іноді досить просто валентинки – здебільшого, невелика вітальна листівка у вигляді сердечка.

Добрі слова в цей день можна говорити не тільки своїм коханим, а й близьким, друзям, бажаючи їм любові. Крім того, повномасштабна війна в Україні внесла свої корективи в це свято і зараз ми його сприймаємо інакше, ніж у мирний час, а тому – й інші наші побажання. З цієї нагоди, Факти ICTV підготували оригінальні валентинки на День святого Валентина 2023, щоб ви змогли відправити їх усім, кому вважаєте за потрібне.

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