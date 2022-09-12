Різдво Пресвятої Богородиці – одне з найшанованіших свят у православному світі. За новим стилем відзначається 21 вересня. Воно належить до головних у році. І саме Різдво Пресвятої Богородиці святкується першим у новому церковному календарі.

Чи можна працювати 21 вересня, на Різдво Пресвятої Богородиці

Оскільки це свято – одне із найважливіших у році, робити будь-яку роботу у домі в цей день заборонено. Також в цей день не можна проводити ремонтні роботи, вишивати і лагодити техніку.

Заборонено виконувати будь-яку роботу біля дому: рубати дрова, працювати на городі чи поливати квіти. Не можна фарбувати, привозити будь-які матеріали для дому і замітати подвір’я.

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Що не можна робити 21 вересня

1) Не можна лаятися, сперечатися, проявляти агресію.

2) Пліткувати та лихословити – теж заборонено.

3) Не можна ображатися на рідних та близьких.

4) Під забороною – вживання м’ясних виробів. Зокрема ковбас, рульок тощо.

5) Забороняється вживати алкогольні напої.

Що можна робити 21 вересня, на Різдво Пресвятої Богородиці

1) У цей день православні християни обов’язково приходять на ранкове богослужіння.

2) Після цього на честь великого свята заведено кликати на вечерю близьких родичів.

3) 21 вересня – не суворий день посту, тому за святковим столом можна їсти рибу, яйця, молочні продукти тощо.